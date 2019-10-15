الحكومة تقوم بعمليات صيد للخنازير البرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين

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من المقرر أن تبدأ وزارتا الدفاع والبيئة اليوم الثلاثاء جهودًا مشتركة لصيد الخنازير البرية، بالقرب من مواقع الحراسة العامة وداخل خط السيطرة المدنية، بالقرب من الحدود بين الكوريتين، في محاولة لاحتواء انتشار حمى الخنازير الأفريقية.وقالت وزارة الدفاع إنه سيتم تعبئة نحو 800 فرد لأداء هذه المهمة، بما في ذلك الصيادون الخاصون ومشغلو معدات مراقبة الخنازير.وقالت الوزارة إنها ستشكل ما بين 70 إلى 80 فريقًا، يضم كل فريق منها حوالي 12 عضوًا.وسوف تعمل الفرق ليلًا في المناطق القريبة من الحدود التي تعرضت أو من المحتمل أن تتعرض لانتشار حمى الخنازير الأفريقية.وفي خطوة منفصلة، ستقوم وزارة الدفاع بتركيب وتشغيل مصائد للخنازير البرية، في محاولة لخفض أعدادها.وبالنسبة إلى المناطق التي شهدت تفشيًا للمرض، ستقوم الوزارة بإنشاء منشآت للاعتراض، حتى لا تتمكن الخنازير البرية في تلك المناطق من الانتقال إلى مناطق أخرى.وستستمر الوزارة في جهود الصيد لمدة 48 ساعة، ثم ستطلق جهودًا على نطاق واسع بعد مراجعة سلامة وفعالية وملاءمة الإجراءات ذات الصلة.