التحويلات الكورية الجنوبية إلى الملاذات الضريبية تصل إلى 848 تريليون وون

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قال أحد نواب البرلمان إن نحو 848 تريليون وون، أي ما يعادل 760 مليار دولار أمريكي، قد تم تحويلها من كوريا الجنوبية إلى الملاذات الضريبية في الخارج على مدار السنوات الخمس الماضية.وكشف النائب "شيم كي جون" عن الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الثلاثاء عن الرقم مستشهدًا ببيانات بنك كوريا، المتعلقة بالأفراد والكيانات، بين عامي 2014 و2018.وقد مثلت التكتلات الاقتصادية الكبرى الجزء الأكبر من التحويلات بقيمة 342 مليار دولار، تليها المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العامة.وقد تم إعادة نحو 500 مليار دولار من الأموال المحوَّلة إلى كوريا الجنوبية مرة أخرى.وقال النائب أيضًا إن 13 من مجموعات الأعمال في كوريا قد أسست 66 شركة في الملاذات الضريبية في الخارج، تجمع العدد الأكبر منها في جزر كايمان، حيث بلغ عددها 41، وتلتها بنما بإحدى عشرة شركة، وموريشيوس بخمس شركات.