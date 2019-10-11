تعادل كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية بدون أهداف في تصفيات كأس العالم

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تعادل المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الشمالي بدون أهداف، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما في تصفيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في بيونغ يانغ.وتمت إقامة المباراة بين الكوريتين على ملعب "كيم إيل سونغ" بدون مشجعين، حيث لم تستجب كوريا الشمالية لدعوات الجنوب المتكررة للسماح للمشجعين الكوريين الجنوبيين ووسائل الإعلام بالحضور. كما لم يتم بث المباراة على الهواء في كوريا الجنوبية أيضا.وبعد التعادل، تقدمت كوريا الجنوبية إلى المركز الأول في المجموعة "إتش" برصيد سبع نقاط، بينما تراجعت كوريا الشمالية إلى المركز الثاني بفارق الأهداف.وتعد مباراة اليوم أول مباراة في تصفيات كأس العالم بين الكوريتين تقام في بيونغ يانغ، كما أنها أول مباراة لكرة القدم بين الكوريتين منذ عام ١٩٩٠ تقام في العاصمة الكورية الشمالية.وجاءت المباراة وسط الجمود في التبادلات بين البلدين، بسبب عدم تحقيق تقدم يذكر في حوار نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ.وسوف يعود المنتخب الكوري الجنوبي إلى سيول صباح الخميس عبر بكين، وسوف يلعب المباراة القادمة أمام لبنان في الرابع عشر من نوفمبر المقبل.