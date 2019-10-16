انتهاء المباراة بين الكوريتيْن في تصفيات كأس العالم بالتعادل

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تعادل المنتخبان الكوري الجنوبي والكوري الشمالي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب "كيم إيل سونغ" في العاصمة الكورية الشمالية "بيونغ يانغ"، ضمن المباريات المؤهلة لكأس العالم لعام 2022.وجاءت هذه المباراة نادرة الحدوث بين الكوريتين في الجولة الإقليمية الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستعقد في قطر، ولم يحضرها أي متفرج، حيث لم ترد بيونغ يانغ على دعوات سيول المتكررة للسماح للمشاهدين الكوريين الجنوبيين ووسائل الإعلام بالدخول إلى الشمال، كما لم يتم أيضا بث المباراة على الهواء مباشرة في كوريا الجنوبية.وبهذا التعادل، تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من تخطي نظيره الشمالي ليقود المجموعة "إتش" برصيد سبع نقاط، بينما احتلت كوريا الشمالية المركز الثاني بفارق الأهداف.وتعد مباراة الأمس أول مباراة في تصفيات كأس العالم بين الكوريتين تجري في بيونغ يانغ، وأول مباراة لكرة القدم بين الكوريتين في العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 1990، وقد جاءت في وقت يشهد بعض التوتر بين الكوريتين وجمود التبادلات بينهما، بسبب عدم إحراز تقدم في الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي.وسوف يعود الفريق الكوري الجنوبي إلى سيول صباح الغد الخميس عبر العاصمة الصينية بكين. وسوف يواجه في مباراته القادمة منتخب لبنان يوم 14 نوفمبر.