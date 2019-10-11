الحزب المعارض يخطط لتنظيم مظاهرة احتجاجا على سياسات حكومة مون

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يعتزم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية تنظيم مظاهرة حاشدة في نهاية هذا الأسبوع احتجاجًا على سياسات حكومة الرئيس "مون جيه إين".ووفقًا لما جاء في تصريحات أدلى بها للأمين العام للحزب "بارك مينغ أو" أمس الثلاثاء، سيجتمع أعضاء وأتباع الحزب المحافظ في ميدان "كوانغ هوا مون" في وسط العاصمة سيول بعد ظهر يوم السبت للتعبير عن رفضهم لما يسميه الحزب بـ"سياسات الحكومة الفاشلة"، بما في ذلك سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية وفي مجال الأمن القومي.وقال "بارك" إن الحزب سوف يشير إلى مشاكل محددة من خلال خطب يلقيها خبراء من القطاع الخاص، كما سيوجه الدعوة لإجراء تغييرات جذرية في توجهات الحكومة الحالية.وكان الحزب المعارض قد قرر في الأصل تنظيم مظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة وزير العدل "تشو كوك"، لكنه غيّر خطته بعد إعلان "تشو" عن استقالته بنفسه أول من أمس الاثنين.