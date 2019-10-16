عمال مترو أنفاق سيول يطلقون إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام

Photo : YONHAP News

أطلق عمال مترو سيول، الذين يقومون بتشغيل خطوط مترو الأنفاق من الأول الى الثامن إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات أجروها مع إدارة المترو في اليوم السابق.وتسعى نقابة عمال المترو إلى زيادة عدد العمال المرتبطين بالسلامة وإلغاء نظام ذروة الأجور وتنفيذ نظام ورديات جديد. وفي المقابل، رفضت الإدارة قبول هذه المطالب، قائلة إن وزارة الشؤون الداخلية وحكومة مدينة سيول تتمتعان بسلطة تقرير مثل هذه الأمور.وتحسبا للإضراب، قام مسؤولو المدينة والإدارة بتعبئة عمال بديلين للحفاظ على عمليات تشغيل القطارات عند المستويات العادية خلال ساعة الذروة الصباحية.وتخطط حكومة مدينة سيول لتقليل إزعاج الركاب إلى أقل حد ممكن عن طريق الحفاظ على عمليات تشغيل القطارات بنسبة 75% من التشغيل العادي خلال اليوم، كما ستزيد من تشغيل الحافلات داخل المدن وقطارات المترو التي تديرها مؤسسة السكك الحديدية الكورية.