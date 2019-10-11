نقابة عمال مترو سيول تستأنف مفاوضاتها مع إدارة المترو وسط إضراب العمال

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استأنفت نقابة عمال مترو سيول وإدارة المترو التي تشغل خطوط مترو الأنفاق من 1 إلى 8، مفاوضاتهما اليوم الأربعاء بعد ساعات من بدء النقابة إضرابًا يستمر ثلاثة أيام.وقالت النقابة العمالية اليوم إن المفاوضات ستستأنف في حوالي الساعة الثامنة صباحًا حيث ستغير الإدارة موقفها من مطالب النقابة.ومع ذلك، قال الاتحاد إن الإضراب سوف يستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات.وكان الجانبان قد أجريا مفاوضات بدءا من الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن الاتحاد أعلن انهيار المحادثات في حوالي الساعة 10 مساء.وذكرت نقابة العمال فى وقت سابق أن الإضراب سيبدأ فى الساعة 6:30 صباحا. وقد قامت حكومة مدينة سيول في الوقت نفسه، بنشر عمال بديلين لضمان التشغيل الطبيعى خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الأربعاء.