نقابة عمال مترو سيول تتوصل إلى اتفاق مع إدارة المترو

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توصلت نقابة عمال مترو سيول وإدارة المترو التي تشغل خطوط مترو الأنفاق من الخط الأول إلى الثامن، إلى اتفاق صباح اليوم الأربعاء بعد ساعات فقط من بدء النقابة إضرابًا يستمر ثلاثة أيام. وقالت حكومة مدينة سيول إن الجانبين تمكنا من التوصل إلى اتفاق بعد المفاوضات التي تم إجراؤها الليلة الماضية.وقد بدأت نقابة عمال مترو سيول هذا الإضراب للمطالبة بزيادة عدد العمال المرتبطين بالسلامة وإلغاء نظام ذروة الأجور وتنفيذ نظام جديد لورديات العمل.ومن جانبها، حشدت إدارة مترو سيول عمالا بديلين للحفاظ على عمليات تشغيل القطارات عند مستوياتها الطبيعية خلال ساعة الذروة الصباحية.