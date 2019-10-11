الرئيس مون يعقد قمة مع الملك الإسباني يوم 23 من هذا الشهر

Photo : YONHAP News

صرح مقر الرئاسة الكورية اليوم الأربعاء بأن الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيعقد مباحثات قمة مع الملك الإسباني فيليبي السادس في مقر الرئاسة الكورية يوم 23 من هذا الشهر.ومن المتوقع أن يقوم الملك الإسباني مع زوجته بزيارة للبلاد خلال يومي 23 و24 من هذا الشهر تلبية لدعوة من الرئيس "مون".ويذكر أن زيارة الملك الإسباني إلى سيول، تأتي لأول مرة منذ 23 عاما بعد أن قام الملك "خوان كارلوس" الأول بزيارة إلى كوريا في عام 1996.ومن المقرر أن يناقش الرئيس مون خلال مباحثات القمة مع الملك فيليبي الذي يحظى بثقة كبيرة من الشعب الإسباني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية.كما يخطط أيضا لتبادل الآراء حول الوضع السياسي الإقليمي بما فيها جهود الحكومة الكورية الجنوبية لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى جانب التعاون الدولي. كما سيقيم الرئيس "مون" بعد المباحثات مأدبة عشاء تكريما للملك الإسباني وزوجته.وبهذه المناسبة قالت "كو مين جونغ" الناطقة باسم مقر الرئاسة الكورية في إفادة صحفية إن زيارة الملك الإسباني التي ستأتي قبل احتفال البلدين العام القادم بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ستتيح فرصة سانحة لتعميق علاقات الصداقة وتمتين أسسها بين البلدين في المستقبل.