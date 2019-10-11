مؤسسة الكهرباء الكورية تنهي عملية بناء محطة تعمل بطاقة الرياح في الأردن

Photo : YONHAP News

نجحت مؤسسة الكهرباء الكورية في إنهاء عملية إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء تعمل بطاقة الرياح في الشرق الأوسط.وصرحت المؤسسة اليوم الأربعاء بأنها أقامت مراسم خاصة لإتمام عملية بناء المحطة بسعة 89.1 ميغاواط في الأردن يوم أمس الثلاثاء.وأوضحت أنها اعتمدت على جهودها المنفردة في تنفيذ جميع مراحل إنشاء وإدارة المحطة منذ مرحلة التطوير بمساهمتها بنسبة مائة بالمائة في أسهم المشروع.وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي تكاليف المشروع بلغت حوالي 181 مليون دولار، حيث قامت المؤسسة بالتمويل بالتعاون مع البنك الكوري للتصدير والاستيراد وبنك التجارة الدولي بواسطة إحدى شركاتها هناك.وستتمكن المؤسسة الكورية من جني أرباح الاستثمار من خلال إدارة هذه المحطة على مدار 20 عاما اعتبارا من الآن، ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى حوالي 580 مليون دولار في نفس الفترة.