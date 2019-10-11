انطلاق العمل بإستراتيجية السيارات المستقبلية في البلاد

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أعلنت الحكومة الكورية أمس الثلاثاء عن خطة لرفع القوة التنافسية للسيارات المستقبلية الكورية إلى أفضل مستوى في العالم حتى عام 2030.وخلال المراسم الخاصة للرؤية الوطنية لصناعة السيارات المستقبلية التي أقيمت في معهد "ناميانغ" لشركة "هيونداي" لصناعة السيارات أمس في مدينة "هواسونغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، قدم وزير الصناعة "سونغ يون مو" خارطة طريق وطنية لصناعة السيارات المستقبلية لعام 2030. بينما قدمت وزيرة الأراضي "كيم هيون مي" خطة لبناء نظام جديد للمرور يفتح عصر السيارات المستقبلية.وحسب هذه الرؤية من المتوقع أن يتم تشغيل السيارات الطائرة بحلول عام 2025، وتسويق السيارات ذاتية القيادة تماما في عام 2027.وتخطط الحكومة الكورية لوضع الأنظمة وتركيز البني التحتية ذات الصلة حتى عام 2024.كما تستهدف أيضا زيادة نسبة السيارات الصديقة للبيئة، بما فيها السيارات الكهربائية إلى نسبة ثلاثين بالمائة من إجمالي السيارات حتى عام 2030 .وسيعمل القطاع الخاص على تهيئة بيئة السيارات المستقبلية من خلال استثمار 60 تريليون وون خلال السنوات العشر المقبلة.وقال الرئيس "مون جيه إين" في المراسم إن كوريا تهدف إلى احتلال المركز الأول في العالم في مجال القوة التنافسية للسيارات المستقبلية حتى عام 2030، مضيفا أنها ستقود عصر الثورة الصناعية الرابعة في هذا القطاع.