كوريا الشمالية ترسل دعوة إلى لاعبين جنوبيين في رفع الأثقال

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أرسلت كوريا الشمالية دعوة إلى الفريق الكوري الجنوبي الذي سيشارك في بطولة رفع الأثقال الآسيوية للصغار والتي ستفتتح يوم ال20 من هذا الشهر في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إن إجراءات زيارة الفريق الكوري الجنوبي إلى كوريا الشمالية تجري على ما يرام عبر الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال.ويقال إن الفريق الكوري الجنوبي المكون من 70 شخصا بينهم عدد من الاعبين، سيغادر مطار "كيم بو" يوم 20 ليصل إلى بيونغ يانغ مرورا بالعاصمة الصينية بكين.وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الكوري يضم مراسلين خلافا للجولة الثانية من مباريات تصفيات المونديال التي أقيمت مؤخرا بين الكوريتين.وشرح المسؤول الكوري الجنوبي أن البطولة المقامة في كوريا الشمالية هي عبارة عن حدث رياضي دولي يشارك فيه حوالي 400 لاعب من مختلف الدول الآسيوية بما فيها الصين وفلبين.