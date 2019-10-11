الجولة الثانية من مفاوضات تقاسم كلفة الدفاع الكوري الأمريكي الأسبوع القادم

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من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل الجولة الثانية من مفاوضات تقاسم كلفة الدفاع الكوري الأمريكي في الولايات المتحدة .وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء بأن الجانبين الكوري والأمريكي يرتبان حاليا مسألة عقد المفاوضات في غضون شهر أكتوبر الحالي، من أجل تحديد حجم الكلفة التي سيقع تقاسمها.ويذكر أنه يتم حاليا مناقشة مسألة عقد الجولة الثانية من المفاوضات التي ستجري في جزيرة "هاواي " بالولايات المتحدة الأسبوع القادم وسط توقعات بأن يشارك فيها "جونغ اون بو" رئيس الوفد الكوري الجديد لأول مرة بعد توليه المنصب.وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين الكوري والأمريكي كانا قد عقدا الجولة الأولى في سيول في الشهر الماضي إلا أنهما لم ينجحا في تضييق الخلافات حول حجم كلفة تقاسم الدفاع.ويطالب الجانب الأمريكي بزيادة كبيرة في مساهمة الجانب الكوري مشيرا إلى أن التكلفة الضرورية لإدارة القوات الأمريكية في كوريا تبلغ حوالي 6 تريليونات وون سنويا إلا أن الجانب الكوري أكد على ضرورة التقاسم العادل والمعقول لتلك التكاليف.ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الدورة العاشرة لاتفاقية تقاسم كلفة الدفاع السارية حاليا في نهاية هذا العام.