انخفاض سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية ليبلغ أدنى مستوياته في التاريخ

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قرر البنك المركزي الكوري خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليبلغ نسبة 1.25 %.وجاء هذا التخفيض الجديد، بعد مرور 3 أشهر على خفض مماثل في شهر يوليو الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التخفيض السنوية في سعر الفائدة والتي تقدر بنحو1.25 % تعد الأدنى في التاريخ.وكان البنك الكوري قد خفض سعر الفائدة إلى مستوى 1.25 % في شهر يونيو من عام 2016 حيث ظل يحافظ على تلك النسبة حتى شهر نوفمبر من عام 2017 وعلى مدار عام و5 أشهر.وتهدف الخطوة الأخيرة للبنك الكوري إلى التجاوب مع حالة الركود الاقتصادي، بعد أن قدر البنك تواصل الركود بسبب انكماش التبادلات التجارية الدولية.ويعتبر الخبراء أن حالة الغموض التي تخيم على الاقتصاد لا تزال قائمة رغم المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.واعترف البنك رسميا بصعوبة وصول نسبة النمو الاقتصادي الكوري إلى مستوى 2.2 % هذا العام.وتجدر الإشارة إلى أن سعر المستهلك قد سجل انخفاضا بنسبة 0.04 % في الشهر الماضي بالمقارنة مع العام السابق ليسجل أول سالب من النمو منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.