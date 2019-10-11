الأحزاب السياسية تطلق مناقشات حول مشروعات قوانين الإصلاح القضائي

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بدأت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية مناقشاتها حول مشروعات قوانين الإصلاح القضائي، حيث تحاول تقليل الفجوة في وجهات النظر بينها.وخلال الجولة الأولى من المحادثات في الجمعية الوطنية التي بدأت أمس الأربعاء، قدم الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب بارون ميريه المعارض الصغير وجهات نظرهم وأكدوا خلافاتهم في هذا الشأن.وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "لي إين يونغ" إن حزبه لا يستطيع فهم معارضة حزب كوريا الحرة لإنشاء وحدة مستقلة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين، مشددًا على الحاجة إلى إصلاح فعال للنيابة.لكن نظيرته من حزب كوريا الحرة "نا كيونغ وون" ادعت أن وحدة التحقيق المستقلة المقترحة لا تهدف إلا إلى إطالة سيطرة المعسكر الحاكم، وأكدت أن حزبها لن يسمح بذلك أبدًا.كما اختلف المعسكران أيضًا في مسألة توازن السلطة بين النيابة والشرطة، حيث دعا الحزب الديمقراطي إلى إلغاء سلطة الادعاء لقيادة التحقيقات الجنائية، بينما تريد المعارضة المحافظة على الوضع الراهن.ومن المقرر أن تجتمع الأطراف الثلاثة، التي يمثلها زعماء التكتلات البرلمانية ومسؤولون عن كل حزب، مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل.