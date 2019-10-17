الرئيس يوجه النيابة إلى مواجهة المخالفات الداخلية

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أصدر الرئيس "مون جيه إين" تعليماته للنيابة ووزارة العدل بوضع التدابير اللازمة لتعزيز القدرات الداخلية لاجتثاث ومنع الفساد الذي يتورط فيه أعضاء السلطة القضائية.وخلال اجتماع مع نائب وزير العدل "كيم أو سو" والنائب العام "لي سونغ يون" في المكتب الرئاسي أمس الأربعاء، أشار "مون" إلى أن أنظمة التدقيق الداخلي والتفتيش داخل وكالاتهم لم تعمل بكفاءة.كما دعا الرئيس إلى التنفيذ السريع لخطة إصلاح النيابة التي أعلنها وزير العدل المستقيل "تشو كوك"، وأمر المسؤولين بتلقي جميع ما يلزم من الموافقات من مجلس الوزراء على تدابير الإصلاح خلال هذا الشهر.