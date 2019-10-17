استئناف التحقيقات مع زوجة وزير العدل المستقيل

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عادت زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك" إلى النيابة العامة لاستجوابها بعد ظهر الأربعاء، بعد يومين من طلبها المفاجئ أن تعود إلى المنزل بسبب حالتها الصحية.وقال مكتب الادعاء في منطقة سيول المركزية إلى "تشونغ كيونغ شيم" واجهت الاستجواب للمرة السادسة، بشأن مزاعم الفساد المختلفة التي تحيط بها وأسرتها.وبعد إعلان زوجها "تشو"، وزير العدل السابق" عن استقالته يوم الاثنين الماضي، طلبت "تشونغ" التي كانت في منتصف الاستجواب بإيقاف الجلسة وعادت إلى منزلها، وكشف محاميها لاحقًا أنها تم تشخصيها مؤخرًا بورم في المخ واحتشاء دماغي، وأرسل الوثائق الطبية إلى النيابة لدعم هذه الادعاءات مساء الثلاثاء الماضي.