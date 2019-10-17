محادثات بين رئيس الوزراء الكوري الجنوبي والياباني يوم الخميس المقبل

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من المرجح أن يجتمع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" يوم الخميس المقبل، خلال زيارته إلى طوكيو الأسبوع المقبل.ونقلت صحيفة "طوكيو شيمبون" اليومية اليوم الخميس عن مسؤول ياباني كبير قوله إن "آبي" قرر إجراء محادثات ثنائية مع "لي" يوم الخميس القادم.كما ذكرت صحف يابانية نقلًا عن مسؤولين من البلدين أن هناك تنسيقًا جاريًا لترتيب اجتماع ثنائي للوزيرين.لكن المحادثات المرتقبة ستكون وجيزة في ضوء جدول أعمال "آبي" المزدحم واجتماعاته مع شخصيات أجنبية أخرى.ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء "لي" اليابان في رحلة تستغرق 3 أيام، لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو"، المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم.وسيحضر "لي" مأدبة يقيمها رئيس الوزراء "آبي" في اليوم التالي.