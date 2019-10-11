الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية بشأن تفكيك برنامجها للأسلحة النووية.صرح بذلك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "ديفيد ستيلويل" في بيان مكتوب قدمه إلى اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قبل عقد جلسة استماع.وقال "ستيلويل" إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لاستئناف المناقشات البناءة مع كوريا الشمالية، مؤكدًا على أن الهدف هو تحقيق نزع السلاح النووي النهائي لكوريا الشمالية.وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا لمناقشة الاتفاقات الأخرى التي تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو 2018، بما في ذلك تحويل العلاقات الثنائية وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.لكن المسؤول الأمريكي أكد أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية ما زالت سارية، ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة مكافحة محاولات التهرب من العقوبات.