ارتفاع رسوم الوقود للرحلات الدولية في نوفمبر

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من المتوقع أن يزداد عبء المسافرين بالطائرة نتيجة لزيادة رسوم الوقود المستخدم في الرحلات الدولية في الشهر القادم.ومن المقرر أن يتم فرض 49 ألفا و200 وون كحد أقصى لتلك الرسوم حسب معيار تذكرة الذهاب فقط بالنسبة لتذاكر الطائرات الدولية، وذلك حسب تصنيف مسافات الطيران بدءا من الشهر القادم.أما بالنسبة لرسوم الوقود المتعلقة بالرحلات المحلية، فسيتم توظيفها بواقع 5 آلاف و500 وون .وطبقا لما أوضحته دائرة الطيران يوم أمس الأربعاء، سيتم زيادة مستوى رسوم وقود الطائرات الدولية دفعة واحدة، لتخضع لتنفيذ المرحلة الرابعة من توظيف الرسوم.والجدير بالذكر أن رسوم الوقود يتم فرضها عند تجاوز سعر الغالون من بنزين طيران سنغافورة 150 سنت حسب المراحل ويتقررعدم توظيفها في حال تدنى السعر.ويبلغ معدل نقط طيران سنغافورة من يوم 16 من شهر سبتمبر الماضي وحتى يوم 15 من هذا الشهر وهو معيار رسوم الوقود للرحلات الجوية الدولية 184.86 سنت لينتمي إلى المرحلة الرابعة.