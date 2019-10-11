قيمة العلامة التجارية لسام سونغ تتجاوز 60 مليار دولار

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تجاوزت قيمة العلامة التجارية لشركة "سام سونغ" 60 مليار دولار لتحتل المركز السادس في العالم في هذا المجال. كما نجحت شركتا "هيونداي" و"كيا" للسيارات في إدراج اسمهما في قائمة أكبر العلامات التجارية الدولية المائة.وطبقا لتقرير "أفضل العلامات التجارية الدولية لعام 2019" الذي أصدرته شركة " إنتر براند" اليوم الخميس، احتلت "سام سونغ" المركز السادس تماما كالعام الماضي، لتنجح بذلك في الإدراج ضمن قائمة أكبر العلامات التجارية الدولية العشر للعام الثامن على التوالي.وبلغت قيمة علامتها التجارية 61 مليارا و98 مليون دولار هذا العام، بزيادة 2 % بالمقارنة مع العام الماضي.وبهذا احتلت المركز الأول ضمن العلامات التجارية الآسيوية بعد تفوقها على العلامة التجارية لشركة "تويوتا" اليابانية التي احتلت المركز السابع، بقيمة 56 مليارا و246 مليون دولار.أما شركة "هيونداي" فقد سجلت 14 مليارا و156 مليون دولار من قيمة العلامة التجارية هذا العام لتحتل المركز السادس والثلاثين ، بينما سجلت شركة "كيا" 6 مليارات و428 مليون دولار لتحتل المركز الثامن والسبعين.