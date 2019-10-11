ندوة خاصة حول الاقتصاد الكوري في نيويورك

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أقام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" ندوة حول الاقتصاد الكوري في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.واستعرض المستثمرون الأجانب بالمناسبة سبل تعامل الحكومة الكورية مع القيود التي اتخذتها الحكومة اليابانية على صادراتها لكوريا.وقال "هونغ" إن الإجراءات اليابانية تخالف المبدأ المشترك الذي يتبناه المجتمع الدولي والذي يرفض الحمائية التجارية.واضاف أنه سيستمر في إثارة هذه المسألة أمام المجتمع الدولي، مؤكدا أن الإجراءات اليابانية لا تؤثر تأثيرا سلبيا على كوريا واليابان فحسب، بل وأيضا على الاقتصاد العالمي.وفي رد حاسم على سؤال عن احتمال دخول الاقتصاد الكوري مرحلة الانكماش، قال نائب رئيس الوزراء إن الانكماش يأتي نتيجة فترة طويلة من تواصل انخفاض الأسعار والحال أن كوريا شهدت انخفاضا في الأسعار بنسبة تتراوح بين عشرين وثلاثين بالمائة فقط من إجمالي المنتجات بشكل لا يدعو إلى القلق.وقال إن حكومة سيول كانت تنفذ بعض سياسات العمل التي حملت الشركات والسوق عبئا خلال العامين الماضيين، بما فيها نظام العمل لمدة اثنتين وخمسين ساعة أسبوعيا، مضيفا أن الحكومة ستنفذ العمليات التكميلية أيضا.وبخصوص الركود الأخير في الصادرات الكورية، أشار "هونغ" إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى انخفاض أسعار أشباه الموصلات، متوقعا تحسن أداء الصادرات الكورية إذا تعافى الوضع في هذا القطاع في العام القادم.