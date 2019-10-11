المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم يعود إلى البلاد اليوم

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عاد المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم إلى البلاد صباح اليوم الخميس بعد أن أنهى رحلته إلى بيونغ يانغ التي استغرقت 3 أيام.والتقى قائد اللاعبين "سون هونغ مين" بالصحفيين حيث قال إن لاعبي كوريا الشمالية كانوا عنيفين مضيفا أنه من حسن الحظ عدم تعرض لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي للإصابات.وقال رئيس المنتخب الكوري "تشيه يونغ إيل" إن المباراة كانت بمثابة معركة بحد ذاتها، مشيرا إلى إصرار اللاعبين الكوريين الشماليين على عدم تكبد الهزيمة.وذكر أن المنتخب الكوري الجنوبي واجه مباراة صعبة في ظل ظروف غير عادية، بما فيها التحكم في سلوك اللاعبين حتى خارج الملعب.وذكر مدرب المنتخب "بينتو" أن المباراة توقفت عديد المرات نتيجة المخالفات التي ارتكبها اللاعبون الكوريون الشماليون معربا عن الأسف لعدم إظهار آداء جيد للمتخب الكوري الجنوبي.