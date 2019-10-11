وزير التوحيد يأسف لعدم بث مباراة الكوريتين لكرة القدم

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في تعليقه على غياب الجماهير وتعذر بث مباراة كرة القدم بين الكوريتين التي أقيمت يوم السابع عشر من هذا الشهر في مدينة "بيونغ يانغ" ضمن تصفيات المونديال، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" إنه يشعر بصفته وزيرا للتوحيد بالمسؤولية الكبيرة والأسف الشديد.جاء ذلك في جلسة استماع برلمانية عقدت لتدقيق أعمال وزارة التوحيد اليوم الخميس، وقال فيها إن فريق المشجعين الكوري الجنوبي لم يستطع الذهاب إلى ملعب كرة القدم في بيونغ يانغ وحرم من بث المباراة أيضا.كما تم إحباط عملية بث المباراة مسجلة، بالرغم من أن هيئات البث الكورية الجنوبية حاولت جاهدة ذلك حتى النهاية حيث صرحت هيئة الكي بي إس اليوم الخميس بأنه تقرر إلغاء بث مسجل للمباراة بعد أن كان ذلك مبرمجا في الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم.وتجدر الإشارة إلى أن هيئات التلفزيون الكورية كانت قد وعدت ببث المباراة بعد وصولها بصيغة "دي في دي" إلى البلاد صباح اليوم الخميس.وفي هذا السياق قال مسؤول في الاتحاد الكوري لكرة القدم إن المنتخب الكوري الجنوبي حصل على فيديو المباراة بصيغة الدي في دي إلا أن جودة الفيديو لا تصلح للبث.