الرئيس مون يوجه الحكومة إلى تنفيذ سياسة مالية توسعية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "مون جيه إين" إن الحكومة ستحاول إحياء الاقتصاد المتعثر بتنفيذ سياسات مالية توسعية.وقد اجتمع الرئيس "مون" اليوم الخميس مع المسؤولين المعنيين بالاقتصاد، وسط شيوع النظرة التشاؤمية في الاقتصاديات العالمية والكورية.وبينما أشار "مون" إلى أن العالم يواجه أسوأ توقعات للنمو منذ الأزمة المالية لعام 2009، فقد أضاف الرئيس أن الحكومة ستنشط الاستثمار الخاص إلى جانب السياسات المالية التوسعية.وتأتي تصريحات الرئيس الكوري بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى 3%، بانخفاض قدره 0.2% عن التقدير السابق.كما خفض صندوق النقد الدولي أول أمس الثلاثاء توقعات النمو في كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2%، بانخفاض قدره 0.6% عن التوقعات السابقة الصادرة في أبريل.وكان هذا الاجتماع هو الأول خلال هذا العام الذي يترأس فيه الرئيس "مون" وزراء الاقتصاد والمساعدين الرئيسيين.