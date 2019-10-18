سفير سيول الجديد إلى الولايات المتحدة يعرب عن ثقته في قوة التحالف بين البلدين

Photo : YONHAP News

عبر السفير الكوري الجنوبي الجديد لدى الولايات المتحدة عن تفاؤله بشأن قوة التحالف بين البلدين، مؤكدًا أن الدبلوماسيين ومسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة لديهم وجهات نظر مماثلة.جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع "لي سو هيوك" أمس الخميس مع الصحفيين في سيول، عندما سُئِل عن العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرًا.وقال إنه التقى بالسفير الأمريكي في سيول "هاري هاريس" وقائد القوات الأمريكي في كوريا الجنوبية "روبرت أبرامز"، ولم يعرب المسؤولان الأمريكيان عن أي قلق بشأن الوضع الحالي للتحالف.كما أشار إلى أن العلاقات الدولية تمليها الخلافات بشكل أساسي، وقال إنه لا داعي للمبالغة في حجم هذه الأمور.وعندما سُئل حول عدم تحقيق تقدم واضح في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعد عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الأخيرة التي أجريت في السويد في بداية هذا الشهر، قال إنه لا داعي للتشاؤم وشدد على الاستراتيجيات الطويلة الأمد.ومن المقرر أن يتوجه النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم إلى الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل لبدء مهامه الرسمية كمبعوث لسيول في واشنطن.