سيول تبحث التعاون مع بيونغ يانغ بشأن حمى الخنازير عن طريق المنظمات الدولية

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تفكر كوريا الجنوبية في طلب المساعدة من المنظمات الدولية لجذب التعاون بين الكوريتين حول تفشي حمى الخنازير الأفريقية، حيث يُشتبه في وصول المرض الحيواني إلى كوريا الجنوبية عبر كوريا الشمالية.وخلال جلسة التفتيش البرلمانية أمس الخميس، قال وزير التوحيد "كيم يون تشول" إن سيول ستراجع إمكانية العمل مع كوريا الشمالية عبر منظمات الأمم المتحدة أو أي منظمات غير حكومية في الداخل أو في الخارج تهتم بقضايا الحجر الصحي.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتركز فيه جميع الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية في المناطق الشمالية الواقعة بالقرب من الحدود مع الشمال.وقد أبلغت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة فيها في مقاطعة "جاكانغ" بالقرب من الصين في مايو، ومنذ ذلك الحين عرضت سيول العمل مع كوريا الشمالية لاحتواء انتشار المرض.وقال "كيم" إن بيونغ يانغ لم تستجب بعد لدعوة سيول للتعاون، مضيفًا أنه من المحتمل أن ينتشر الوباء الحيواني في جميع أنحاء كوريا الشمالية بأكملها.