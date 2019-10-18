كوريا الشمالية تؤكد على الاكتفاء الذاتي في مواجهة النقص الغذائي

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أكدت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أن الاكتفاء الذاتي هو السبيل الوحيد لحل قضايا الإمدادات الغذائية في البلاد.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" في مقالها الافتتاحي أمس الخميس إن قبول المساعدات من الآخرين لا يمكن أن يكون حلًّا.وقالت إن الشمال يعمل على زيادة إنتاج الغذاء بصورة مستمرة.ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى تقديم المساعدات الغذائية الإنسانية إلى كوريا الشمالية، حيث تعهدت سيول بتقديم 50 ألف طن من الأرز من خلال برنامج الغذاء العالمي في يونيو، وحاولت إجراء محادثات مع بيونغ يانغ، لكن كوريا الشمالية رفضت المساعدات.