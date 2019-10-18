وسائل إعلام يابانية: مون قد يرسل رسالة إلى آبي من خلال رئيس الوزراء الكوري

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من المتوقع أن يرسل الرئيس "مون جيه إين" رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" عبر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون"، الذي سيزور اليابان الأسبوع المقبل، لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو".وخلال مقابلة مع "كيودو نيوز" أمس الخميس، قال "لي" إنه طلب من "مون" إرسال خطاب ودي إلى "آبي".وأضاف "لي" أنه سيلعب دور الرسول بين الزعيمين، معربًا عن أمله في حل النزاعات الثنائية المستمرة.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يعتقد أنه من الممكن للدولتين حل خلافاتهما خلال فترة ولاية "آبي" و"مون".وأكد "لي" مجددًا أن كوريا الجنوبية قد تعيد النظر في قرارها بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، إذا سحبت اليابان القيود المفروضة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.وسوف يزور رئيس الوزراء الكوري الجنوبي طوكيو لحضور حفل تنصيب الإمبراطور "ناروهيتو" يوم الثلاثاء المقبل، وبعد ذلك قد يعقد محادثات مع "آبي" يوم الخميس.