وزير المالية: قيود التصدير اليابانية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي

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أعرب وزير المالية "هونغ نام كي" عن قلقه من أن قيود الصادرات اليابانية ضد كوريا الجنوبية يمكن أن تضعف سلاسل القيمة العالمية، وأن تؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.وأعرب الوزير عن مخاوفه أمس الخميس خلال محادثاته مع وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشن" على هامش اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن.وقال "هونغ" إن ضوابط التصدير اليابانية تنتقد قواعد التجارة الدولية وقد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، معربًا عن أمله في أن تحل سيول وطوكيو نزاعهما في أسرع وقت ممكن، من خلال الحوار والدبلوماسية.ووفقًا لوزارة المالية، دعا هونغ أيضًا إلى إعفاء السيارات الكورية الجنوبية من الرسوم الأمريكية.وردًّا على ذلك، قال "منوشين" إن واشنطن ستأخذ في الاعتبار موقف كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية المحتملة على السيارات، وإن الولايات المتحدة تقدر أيضًا جهود سيول لزيادة الشفافية في سياسات العملة الخاصة بها.