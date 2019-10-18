المبعوث الأمريكي السابق يدعو إلى صفقة تدريجية ومؤقتة بشأن السلاح النووي لكوريا الشمالية

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قال المبعوث الأمريكي السابق لبيونغ يانغ إنه على واشنطن أن تسعى إلى اتباع منهج تدريجي والتوصل إلى "اتفاق مؤقت" مع كوريا الشمالية، بشأن تفكيك برنامجها للأسلحة النووية.وصرح "جوزيف ويون"، الممثل الأمريكي السابق الخاص بالشؤون الكورية الشمالية، لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أمس الخميس بأنه يعتقد أنه لا توجد وسيلة أخرى لنزع السلاح النووي من الشمال، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن يقوم النظام الشيوعي بنزع السلاح النووي بالكامل في المستقبل القريب.وفي المقابلة، قال "يون" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" علم من القمة الثانية في هانوي أنه لن يذهب إلى قمة ثالثة ما لم يكن هناك اتفاق مسبق.ثم اقترح المبعوث السابق أن يتفق الجانبان على اتفاق مؤقت مع المزيد من التنازلات، وهو الاتفاق الذي أطلق عليه: "هانوي زائد ألفا".واقترح "يون" أن يتخلى الشمال عن منشأة "يونغ بيون" النووية، بالإضافة إلى موقع الصواريخ في "دونغ تشانغ ري" والموقع النووي "بيونغي ري". وأضاف أنه يتعين على بيونغ يانغ تقديم خارطة طريق تحدد خطوات مفصلة لاستكمال نزع السلاح النووي.وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، اقترح "يون" أن تقوم واشنطن بتخفيف بعض العقوبات، وأن تعلن نهاية رسمية للحرب الكورية، وأن تتبادل الدولتان فتح مكاتب الاتصال الدبلوماسية.