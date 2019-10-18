الولايات المتحدة تكرر دعوتها لكوريا الجنوبية إلى تحمل المزيد من تكاليف الدفاع

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أكد مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى أن كوريا الجنوبية يجب أن تسدد حصة أكبر من تكاليف الدفاع المشترك، في حين دعا سيول إلى تجديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.جاءت هذه الدعوة في كلمة "ديفيد هيلفي"، النائب الأول لمساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيط الهادئ، التي ألقيت أمس الخميس في منتدى أمني استضافه معهد الدراسات الكورية الأمريكية في واشنطن.وقال "هيلفي" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أكد على النزاهة في تقاسم تكاليف الدفاع مع حلفاء الولايات المتحدة منذ أيام حملته الانتخابية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعتقد أن شركاءها عليهم واجب تحمل حصص مماثلة.وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى واشنطن لمطالبتها بمبالغ مفرطة من سيول، قال "هيلفي" إن تكاليف الدفاع التي تتحملها كوريا الجنوبية لا تعد تعويضًا للولايات المتحدة، لكنها ثمن لازدهارها، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي والتحديث في كوريا الجنوبية لم يتحققا إلا بفضل الأمن والسلامة.كما طلب "هيلفي" من سيول تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، مؤكدًا أن واشنطن تعتقد وجوب استمرار العلاقات الأمنية، حتى في ظل الصعوبات التي تعاني منها العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.