معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين تقل عن 40% لأول مرة منذ تنصيبه

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل من 40%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على 1004 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الخامس عشر وحتى السابع عشر من أكتوبر الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" نسبة 39%، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 53%، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها معدلات تأييد الرئيس "مون" عن 40% منذ تنصيبه.وبهذا، أصبح الفارق بين معدلات التأييد والمعارضة للرئيس "مون" في حدود 14% بعد أن كان 8% في الأسبوع الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بلغت 36%، وتلاها كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي ب27%، وحزب الإصلاح المستقبلي ب7%، وحزب العدل ب6%، وحزب السلام الديمقراطي ب1%.وأعرب 64% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لاستقالة وزير العدل السابق "تشو كوك"، بينما أعرب 26% منهم عن معارضتهم لتلك الاستقالة.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.