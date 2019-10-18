سيول وواشنطن توقعان على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال البنية التحتية

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قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط الكوري "هونغ نام كي" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا أمس الخميس على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال البنية التحتية.وأضاف الوزير "هونغ" في تصريحه عبر موقعه في فيسبوك أن توقيع هذه المذكرة قد جاء تأكيدا على علاقات التحالف القوية القائمة بين سيول وواشنطن.وتقضي المذكرة الموقعة بتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإنشاء نظام لدعم شركات البلدين للتقدم المشترك إلى أسواق أمريكا الوسطى والجنوبية ودول جنوب شرق آسيا "الآسيان".وسيقوم البلدان بموجبها بتشكيل فريق عمل بينهما ليتم من خلاله مناقشة سبل زيادة التعاون للتقدم المشترك إلى أسواق البنى التحتية العالمية، وتنظيم اجتماعات على مستوى العمل بمشاركة القطاعات العامة والمالية والخاصة.وقال الوزير الكوري "هونغ" إنه بحث مع وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشن" القضايا المتعلقة بسياسات سعر الصرف، والقضية النووية لكوريا الشمالية، والقيود التجارية التي فرضتها اليابان ضد كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى سلسلة القيمة العالمية.