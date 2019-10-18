البرلمانيون اليابانيون يقومون بزيارة جماعية لضريح ياسكوني

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قام عدد من البرلمانيين عن الأحزاب السياسية اليابانية الموالين صباح اليوم الجمعة بزيارة لضريح "ياسكوني" .وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذه الزيارة جاءت في اليوم الثاني من مهرجان الخريف السنوي، وأن البرلمانيين الزائرين هم أعضاء في مجموعة " البرلمانيون الذين يزورون ضريح ياسكوني معا".وكان الوزير الياباني لشؤون أوكيناوا والأراضي الشمالية "سييتشي إيتو" قد زار الضريح أمس الخميس كأول وزير ياباني يقوم بزيارة للضريح منذ عامين ونصف.كما أرسل رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" أمس الخميس أيضا قرابين إلى ضريح "ياسكوني" الذي يكرم القتلى اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، بمن فيهم مجرمو الحرب من الدرجة الأولى.وأعربت الحكومة الكورية عن أسفها العميق إزاء قيام رئيس الوزراء الياباني "آبيه" بتقديم قرابين روحانية لضريح "ياسكوني".