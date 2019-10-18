كوريا الجنوبية تضع استراتيجية لتطوير تقنية خاصة بالطرق المستقبلية

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تنوي الحكومة الكورية المضي قدما في بناء طرق تسمح بشحن السيارات الكهربائية في أثناء سيرها عليها بسرعة فائقة في كوريا عام 2030.وقالت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية اليوم الجمعة إنها وضعت استراتيجية لتطوير تقنية الطرق باستخدام التقنيات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، بما فيها البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.وأضافت أنها وضعت الاستراتيجية بناء على المبادئ الأربعة الرئيسية، وهي : السلامة وعوامل الراحة والجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى حماية البيئة.وتستهدف الاستراتيجية تخفيض عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 30%، وتخفيض الازدحام المروري بنسبة 30%، وتخفيض التكاليف اللازمة لصيانة الطرق بنسبة 30%، وتخفيض ضوضاء الطرق بنسبة 20%، إلى جانب تخفيض المواد الضارة، منها الغبار الناعم بنسبة 15%.ومن بين مشروعات الاستراتيجية التفصيلية، تطوير التقنيات الخاصة بالتدفئة الذاتية والإضاءة الذاتية لحارات الطرق، ووسائل التخلص الذاتي من مواد تعبيد الطرق الملوثة، ونظام الشحن التلقائي واللاسلكي للسيارات الكهربائية في أثناء السير، بالإضافة إلى نظام التحكم عن بعد في حالات الطرق على مدار 24 ساعة باستخدام استشعار إنترنت الأشياء.