وزارة الصناعة لا تزال تدرس التخلي عن مكانة كوريا ضمن الدول النامية

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قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" إن الوزارة بصدد إجراء مباحثات مع الوزارات ذات الصلة حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستحافظ على مكانتها ضمن الدول النامية أو ستتخلى عنها .جاء ذلك في رده على سؤال طرحه نائب البرلمان "وي سونغ غون" عن حزب الديمقراطي الحاكم ضمن التفتيش البرلماني اليوم الجمعة، حيث أضاف الوزير "سونغ" أن الوزارة ستتخذ قرارا بهذا الشأن من خلال المباحثات مع المنظمات الزراعية، ووالوزارات ذات الصلة، واضعة في الاعتبار مكانة كوريا الجنوبية في المجتمع الدولي وتأثيرات القرار على الاقتصاد الكوري، خاصة المجال الزراعي.ومن جانبه، قال وزير الزراعة والمصايد والأغذية الكوري "كيم هيون سو" في تصريح أمام التفتيش البرلماني إن قضية مكانة كوريا ضمن الدول النامية لا تؤثر في الوقت الراهن على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والدعم المالي الحكومي للصناعة الزراعية، لكنه أضاف أن الوزارة تجري دراسة حول تأثيراتها المحتملة على المفاوضات الزراعية القادمة.والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد طالب يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي منظمة التجارة العالمية بتغيير صفة مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة، قائلا إن بعض الدول الغنية اقتصاديا تجني فوائد تجارية غير عادلة مستغلة مكانتها ضمن الدول النامية.وهدد "ترامب" بأن واشنطن ستتخذ إجراءات أحادية الجانب تجاه تلك الدول إذا لم يتم إحراز تقدم بهذا الشأن خلال 90 يوما.وستنتهي المهلة التي وضعها الرئيس الأمريكي يوم الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري.