وزير المالية الكوري يتوقع نموا اقتصاديا في حدود 2% هذا العام

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قال وزير المالية والاستراتيجية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري بمعدل يتراوح بين 2% و2,1% هذا العام، بانخفاض قدره 0,4% مقارنة بالتوقعات السابقة للحكومة.وأدلى الوزير "هونغ" بهذه التصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأوضح "هونغ" أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيكون على الأرجح بنفس المستوى من تقديرات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض مؤخرًا توقعاته للنمو بالنسبة لاقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام إلى 2% من توقعاته السابقة البالغة 2,6%، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري إلى 2,1%، أي أقل من توقعاتها السابقة البالغة 2,4%.وتوقع الوزير الكوري أن ينمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 2,2% و2,3% في العام القادم، وهي أيضا نفس تقديرات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.