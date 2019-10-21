تطبيق تدابير الحد من الغبار الناعم في منطقة العاصمة اليوم

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بدأ اليوم الاثنين تطبيق تدابير أولية لتخفيض الغبار الناعم في منطقة العاصمة سيول، حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات الغبار في يوم الغد.وتحظر أول تدابير وقائية مضادة للغبار في هذا الموسم، تسيير مركبات القطاع العام التي تحمل لوحات ترخيص تنتهي بأعداد زوجية فيما بين الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، في سيول ومقاطعة "كيونغ كي" ومدينة "إنتشون".كما سيخضع حوالي 530 ألف موظف يعملون فيما يصل إلى 7400 من مكاتب الوكالات الإدارية والعامة في منطقة العاصمة، لنظام عدم القيادة البديل، ولكن سيتم إعفاء المركبات المستخدمة في جهود الحجر الصحي لمكافحة مرض حمى الخنازير الأفريقية من هذه الإجراءات.وسوف يُطلب أيضا من أماكن العمل التي تنبعث منها ملوثات، والتي تديرها المؤسسات العامة، تقليل عملياتها، كما سيُطلب من مواقع البناء تقليل أعمالها واتخاذ خطوات للحد من انبعاثات الغبار الدقيق.