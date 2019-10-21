العثور على عاشر إصابة بحمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير البرية

Photo : YONHAP News

أكدت حكومة كوريا الجنوبية أمس الأحد أنه تم العثور على عاشر خنزير بري نافق بسبب الإصابة بمرض حمى الخنازير الإفريقية، مما أثار مخاوف بشأن احتمال زيادة انتشار هذا المرض الحيواني القاتل، على الرغم من إجراءات الحجر الصحي واسعة النطاق التي تتخذها الحكومة الكورية.وقال المعهد القومي للبحوث البيئية التابع لوزارة البيئة أمس إنه تم العثور على الحيوان النافق يوم الجمعة الماضي على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات جنوب خط السيطرة المدنية في "يون تشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، وبعد ذلك أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس حمى الخنازير الأفريقية.ويعد هذا هو أول خنزير بري يُصاب بمرض حمى الخنازير الأفريقية خارج خط السيطرة المدنية الذي يفصل المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين.وتثير هذه الحالة الأخيرة مخاوف بشأن احتمال زيادة انتشار الفيروس.وكانت الحكومة قد أكدت من قبل العثور على 14 حالة إصابة بهذا المرض في مزارع لتربية الخنازير منذ يوم 17 سبتمبر.