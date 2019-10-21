قدامى المحاربين الأجانب في الحرب الأهلية الكورية يزورون كوريا الجنوبية

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سيزور كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع عدد من قدامى المحاربين من الخارج الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية.وقالت وزارة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين إن 140 من قدامى المحاربين وعائلاتهم من 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، قد تمت دعوتهم لزيارة البلاد بمناسبة يوم الأمم المتحدة الـ74، يوم الخميس القادم.وتأتي هذه الدعوة ضمن برنامج الوزارة للتعبير عن التقدير لخدمات قدامى المحاربين الأجانب.وسوف يبقى المحاربون القدامى وعائلاتهم في كوريا الجنوبية لمدة ستة أيام ابتداءً من اليوم الاثنين، حيث يزورون عددا من المعالم السياحية الكورية ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، والنصب التذكاري للحرب الكورية في سيول.ومن المقرر أن تشارك المجموعة أيضًا في حفل سيُقام في "بوسان" يوم الخميس بمناسبة يوم الأمم المتحدة.