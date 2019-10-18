استئناف الحوار الإستراتيجي بين كوريا الجنوبية والصين

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عقدت كوريا الجنوبية والصين اليوم الاثنين في بكين الحوار الإستراتيجي الدفاعي على مستوى نائب وزير دفاع والذي يستمر على مدى يومين، وذلك بعد توقف دام 5 سنوات بسبب الخلافات الدبلوماسية الذي نجمت عن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المعروف باسم "ثاد" في كوريا الجنوبية.وترأس الجانب الكوري نائب وزير الدفاع "بارك جيه مين"، فيما مثل الجانب الصيني نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة لللجنة العسكرية المركزية الصينية "شاو ويان مينغ".وكان الحوار الاستراتيجي الدفاعي بين سيول وبكين قد انطلق في عام 2011 بموجب الاتفاق بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والصيني أثناء اجتماعهما في يوليو عام 2011، وتوقف خلال خمس سنوات منذ عام 2014.وكانت وزارة الدفاع الكورية قد قالت إن البلدين سيبحثان القضايا التي تهم المصالح المشتركة، والأوضاع الأمنية الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، من بينها قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ.ومن المتوقع أن يتم في حوار بكين تبادل الأراء حول استئناف التبادل العسكري بين البلدين وترسيم منطقة تحديد الدفاع الجوي، وإنشاء خط ساخن عسكري إضافي بينهما.وبعد انتهاء الحوار الإستراتيجي، سيحضر نائب وزير الدفاع الكوري "بارك" الدورة التاسعة من فعاليات منتدى بكين شيانغ شان الذي تستضيفه الجمعية الصينية للعلوم العسكرية والمعهد الصيني للدراسات الاستراتيجية الدولية، حيث سيلقي كلمة حول مسألتي الحد من الأسلحة وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.