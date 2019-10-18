انخفاض الفائض التجاري الياباني مع كوريا الجنوبية بنسبة 25.5%

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بلغ حجم صادرات اليابان في شهر سبتمبر الماضي 6 تريليونات 368.5 مليار ين ياباني، بانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين.أما حجم وارداتها، فقد شهد انخفاضا بنسبة 1.5% ليصل إلى 6 تريليونات و91.5 مليار ين، حيث بلغ حجم العجز التجاري الياباني مع كوريا الجنوبية 123 مليار ين.وبهذا، سجل حجم صادرات اليابان تراجعا للشهر العاشر على التوالي، فيما سجل حجم وارداتها انخفاضا للشهر الخامس على التوالي، وحجم عجزها التجاري للشهر الثالث على التوالي.وأرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في تراجع حجم التجارة اليابانية إلى انخفاض حجم سوق التجارة العالمية الناجم عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والخلاف التجاري بين سيول وطوكيو.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات اليابان لكوريا الجنوبية بلغ 402 مليارا و780 مليون ين في شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم وارداتها من كوريا 251.3 مليار ين، بانخفاض قدره 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ونتيجة لذلك، بلغ حجم الفائض الذي سجلته اليابان في تجارتها مع كوريا الجنوبية 151 مليارا و470 مليون ين في شهر سبتمبر، بتراجع نسبته 25.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كانت هذه النسبة في حدود8.1% في الشهر الأسبق.