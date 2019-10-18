واشنطن تستمر في فرض ضغوط على سيول لرفع حصتها من تكاليف الدفاع

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أن الجولة الثانية من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول واشنطن ستعقد في جزيرة هاواي خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.وأشادت الوزارة في الإعلان بالدور الذي لعبته الحكومة الكورية في الحفاظ على علاقات التحالف المتينة بين البلدين، لكنها أكدت على ضرورة أن تتحمل الدول الحليفة للولايات المتحدة والتي تستفيد من تمركز القوات الأمريكية فيها، المسؤولية عن تكاليف الدفاع، وذلك في نقل لتصريحات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" دعا فيها الدول الحليفة إلى دفع التكاليف مقابل نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية على أراضيها.وأضافت أن وزارة الخارجية الكورية تبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات بشكل مبكر، رافضة إيضاح أية تفاصيل متعلقة بهذا الشأن.وتوقع المراقبون أن تصل حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع إلى مستوى 6 تريليونات وون، أي 6 أضعاف التكاليف الحالية على الأكثر.