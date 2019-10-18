الرئيس الكوري يدعو القادة الدينيين إلى دعم التوافق الوطني

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" الدوائر الدينية إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني من خلال إصلاح النيابة العامة، والقضاء على الأعمال غير العادلة.جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس "مون" في أثناء مأدبة الغذاء التي أقامها اليوم الاثنين للقادة الدينيين في البلاد، حيث أضاف أنه بذل كل مساعيه خلال العامين الماضيين، لتنفيذ السياسات من خلال التعاون بين الفئات السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الجهود لم تحقق ثمارها حتى الآن.وقال إن التدابير اللازمة لإصلاح النيابة العامة قد تتسبب في حدوث خلافات بين أفراد الشعب تحول دون تنفيذها، بسبب النزاعات بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.وأضاف أن هذه الخلافات ستتعمق مع اقتراب موعد الانتخابات العامة القادمة المقررة في شهر أبريل من العام القادم.وأعرب الرئيس "مون" عن اعتقاده بأن الحكومة قد بذلت أقصى جهودها لبناء مجتمع عادل بناء على مبادئ السياسات الحكومية الأساسية الهادفة إلى بناء دولة قائمة على العدالة، مشيرا إلى أنه تم إحراز نتائج نسبية من تلك الجهود.وقال إن كوريا تعاني حاليا من العقبات الاقتصادية في ظل التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، وإن الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين لم تحرز نتائج جيدة نتيجة لحالة الجمود التي تمر بها المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.