مسؤولون كوريون في طوكيو للترتيب لزيارة رئيس الوزراء لليابان

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها أرسلت مسؤولين رفيعي المستوى إلى اليابان من أجل الترتيب للزيارة المقررة لرئيس الوزراء "لي ناك يون" إلى طوكيو، والتي ستبدأ اليوم الثلاثاء.وصرحت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" للجنة الشؤون الخارجية والتوحيد التابعة للبرلمان، أمس الاثنين، بأن نائبها الأول "تشو سيه يونغ" قد سافر إلى اليابان يوم الأحد وبصحبته المدير العام لإدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة "كيم جونغ هان".وأوضحت "كانغ" أن هذه الزيارة تستهدف أيضًا تسهيل مستويات مختلفة من الحوار مع طوكيو، لكنها رفضت التعليق حول ما إذا كان أولئك المسؤولون قد أجروا محادثات ناجحة مع نظرائهم اليابانيين، لكنها قالت فقط إن المناقشات أجريت "بشكل جدي".وكانت هناك تكهنات بأن المسؤولين الكوريين سيحاولون التنسيق بشأن بعض القضايا المعلقة بين البلدين قبل زيارة رئيس الوزراء الكوري التي ستستمر ثلاثة أيام، بما في ذلك قرارات المحكمة العليا لكوريا الجنوبية بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب، وتقييد الصادرات اليابانية ضد كوريا الجنوبية.