كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا من السفر إلى تشيلي

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أصدرت وزارة الخارجية في سيول تنبيهًا للسفر إلى تشيلي بسبب استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وتزايد العنف هناك.وتم إصدار التحذير، الذي يعتبر الثاني من حيث القوة في نظام إرشادات السفر في كوريا الجنوبية والمكون من أربع مستويات، أمس الاثنين، وتضمن نصحا للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى تشيلي، وأيضا للمقيمين بالفعل لتوخي الحذر.وكانت الحكومة التشيلية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لرفع أسعار تذاكر المترو، مما أثار اضطرابات مدنية. ورغم تراجع حكومة "سانتياغو" عن هذه الخطة، إلا أن العديد من المواطنين التشيليين يواصلون الاحتجاج على رفع رسوم المرافق العامة الأخرى، بالإضافة إلى تفاقم فجوة الدخل في البلاد.وقد أصيب حتى الآن أكثر من 60 ضابط شرطة وما لا يقل عن 15 مدنياً بجروح، بسبب المظاهرات التي عمّت جميع أنحاء البلاد، كما تم القبض على أكثر من 1500 من المشاركين في المظاهرات.