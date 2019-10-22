حزب المعارضة الرئيسي يعلن عن خطته لإصلاح النيابة العامة

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طرح حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي اقتراحا خاصا حول كيفية إصلاح النيابة العامة، بما في ذلك الحد من سلطات وزير العدل في التدخل في التحقيقات الجنائية.وأعلنت لجنة الإصلاح القضائي التابعة للحزب المحافظ خطة إصلاح النيابة العامة أمس الاثنين، وقالت إنها سوف تقدمها إلى البرلمان الأسبوع القادم. ويسعى مشروع القانون المقترح إلى جعل نص القانون الحالي فيما يتعلق بدور وزير العدل أكثر وضوحًا من أجل منع الوزير من ممارسة سلطاته على قضايا جنائية محددة قيد التحقيق. وتدعو خطة الإصلاح أيضًا إلى ضم الأشخاص الذين لا يخضعون لنفوذ وزارة العدل أو الحكومة، في لجنة تُكلف بتقديم توصيات بأسماء المرشحين للمناصب العامة.وكان رئيس لجنة الإصلاح القضائي في الحزب المعارض "كوان سونغ دونغ"، قد انتقد خطوات التكتل الحاكم لتعزيز التدقيق الداخلي والتفتيش داخل وزارة العدل والنيابة العامة، واتهم التكتل الحاكم بأنه يسعى فقط للسيطرة على النائب العام.