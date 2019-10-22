رئيس الوزراء الكوري يزور اليابان لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الجديد

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غادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" البلاد في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء متوجها إلى اليابان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو"، حيث من المقرر أن يعلن "ناروهيتو" رسمياً صعوده على العرش في حفل يُقام اليوم في القصر الإمبراطوري في طوكيو.وسوف يحضر رئيس الوزراء الكوري هذا الحفل بالإضافة إلى حضور مأدبة يقيمها الإمبراطور الجديد مساء اليوم. كما سيزور "لي" محطة "شين أوكوبو" في العاصمة اليابانية "طوكيو" اليوم أيضا لتكريم "لي سو هيون"، وهو كوري جنوبي صدمه قطار عندما كان يحاول إنقاذ رجل ياباني بعد أن سقط على مسار القطارات في عام 2001.ومن المقرر أن يلتقي "لي" مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" بعد غد الخميس لمدة عشر دقائق، حيث ينقل إليه رسالة من الرئيس "مون جيه إين" يعرب فيها عن رغبة سيول في تحسين العلاقات المتوترة مع طوكيو.وخلال زيارته لليابان، سيلتقي "لي" أيضًا مع عدد من السياسيين اليابانيين وكبار رجال الأعمال، بالإضافة إلى طلاب الجامعات.