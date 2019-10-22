اعتقال أربعة طلاب كوريين بتهمة اقتحام منزل السفير الأمريكي

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أصدرت محكمة محلية أوامر باعتقال أربعة طلاب جامعيين كوريين بتهمة اقتحام منزل السفير الأمريكي في سيول. ووافقت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الاثنين على طلب النيابة العامة بإصدار أوامر الاعتقال، مشيرة إلى أن الطلاب الأربعة قد يفرون أو يدمرون الأدلة.وقد استخدم سبعة عشر عضوا من مجموعة طلابية تقدمية سلالم للتسلق فوق جدار مقر إقامة السفير الأمريكي "هاري هاريس" في وسط سيول يوم الجمعة الماضي، بعد أن نظم الطلاب مظاهرة احتجاجية انتقدوا فيها طلب الولايات المتحدة بزيادة مساهمة كوريا الجنوبية في تكلفة نشر القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية بمقدار خمسة أضعاف.وتم احتجاز ما مجموعه 19 طالبًا في مركز الشرطة، بمن فيهم اثنان حاولا اقتحام منزل السفير.وبعد مراجعة نتائج التحقيقات الأولية، طلب وكلاء النيابة رسميًا إصدار مذكرة توقيف لسبعة طلاب، ووافقت المحكمة على اعتقال أربعة فقط.